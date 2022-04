Liverpool verzekert zich van halve finale na spektakelstuk tegen Benfica

Het gelaat van Jan Vertonghen sprak boekdelen. De blik op oneindig, teleurstelling in de ogen. In het begin van de tweede helft bleek dit Champions League-verhaal van Benfica definitief voorbij. Vertonghen verdedigde slecht uit, recht in de voeten van Jota, en die liet de vrijstaande Firmino de 2-1 scoren. Boeken toe.

Volledig scherm Firmino viert de 2-1 met zijn ploegmaats © ANP / EPA

Liverpool had het verschil namelijk al gemaakt in de heenmatch. In Lissabon wonnen The Reds met 1-3. En dus deed Jürgen Klopp vanavond wat iedereen verwachtte: roteren. Véél roteren. Quasi alle grote namen kregen rust. Salah, Mané, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk... De geschatte marktwaarde van Liverpools bank? Een slordige 450 miljoen euro. Enough said.

Dat Klopp roteerde, was niet meer dan logisch. Liverpool heeft een ultradruk programma. In twee weken tijd werkt het liefst vijf matchen af. Leest u even mee: de kwartfinales in de Champions League tegen Benfica heeft het intussen achter de rug, net als de Premier League-kraker tegen Man City (2-2). Zaterdag volgt wéér een clash tegen De Bruyne en co, in de halve finale van de FA Cup. En komende dinsdag wacht Manchester United. “Het is niet te geloven”, sakkerde Klopp op zijn persconferentie. “Het enige wat we kunnen doen, is alles uit onze ploeg persen om in elke competitie zover mogelijk te geraken. Gelukkig heb ik een brede kern, anders zaten wij hier niet meer.”

Volledig scherm Jürgen Klopp © AFP

De Duitser had er vanavond alvast vertrouwen in dat zijn veredeld B-elftal de klus zou klaren. En terecht, zo bleek.

Zonder Benfica weg te blazen kwam Liverpool snel op voorsprong. Ouderdomsdeken Henderson maande ploegmaat Tsimikas aan om zijn hoekschop niet te snel te nemen. ‘Wait, wait’, zodat torens Matip en Konaté zich in stelling konden brengen. Goed gezien, want die laatste troefde Vertonghen én Otamendi af en kopte knap binnen. Een déjà-vu, want in de heenmatch scoorde Konaté ook al op een corner. Liverpool joeg het tempo nog wat de hoogte in en ging op zoek naar de dubbele voorsprong. Díaz dwong Vlachodimos tot een parade, Firmino kopte via Vertonghen nipt over.

Het publiek - de 3.000 meegereisde Portugezen incluis - amuseerde zich. Leuke match. ‘Divock Origi’ werd zelfs even gescandeerd. De publiekslieveling mocht drie minuten invallen.

Volledig scherm Ibrahima Konaté viert de 1-0 © AP

Bij de pauze koesterde Benfica nog een tikkeltje hoop op de kwalificatie. Ze gingen op Anfield namelijk rusten met een 1-1-tussenstand. Gonçalo Ramos kwam op slag van rust - onder meer na een prima inspeelpass van Vertonghen - met een gelukje in balbezit en knalde zonder twijfelen voorbij Alisson Becker. Knap doelpunt, gevleide gelijkmaker. Liverpool zette echter orde op zaken in de tweede helft. Via Firmino dus, na die mindere baltoets van Vertonghen.

Salah viel nadien in. Thiago en Fabinho ook. Mané eveneens. Brrr. De moed zakte een verdienstelijk Benfica even in de schoenen. In een zinderende sfeer prikte Firmino nog zijn tweede van de avond binnen (3-1).

Maar Benfica vocht terug. Invaller Yaremchuk maakte er 3-2 van, Nunez dwong zelfs nog een gelijkspel af. Spektakelstukje op Anfield. Maar uiteindelijk is het wel Liverpool dat doorstoot. In de halve finale wacht revelatie Villarreal. De weg naar de Champions League-finale lijkt open te liggen. Maar eerst... de halve finale in de FA Cup zaterdag tegen Man City.

Volledig scherm Firmino scoorde twee keer vanavond © ANP / EPA

