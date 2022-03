Liverpool verliest thuis voor het eerst in meer dan een jaar, maar gaat wel naar kwartfinale

Champions LeagueHet moeilijkste deden ze al in de heenmatch in Milaan. Liverpool gaf de 0-2 zege in het eigen Anfield op geen enkel moment meer uit handen, ondanks een wereldgoal van Martínez.

Meer nog: via Matip (een kopbal op de lat) en Alexander-Arnold (een vrijschop net naast) was de thuisploeg voor rust het gevaarlijkst. Inter probeerde wel, maar kon de thuisdefensie aanvankelijk op geen enkel moment verontrusten. Geen verrassing, want Liverpool was al meer dan een jaar ongeslagen in eigen huis. Vanavond moesten Salah en co het gaspedaal lange tijd niet eens indrukken. De beste kans in de tweede helft was kort na rust voor de Egyptenaar, maar de sterspeler besloot met binnenkant links op de paal. Jurgen Klopp at aan de zijlijn net z’n pet niet op.

Volledig scherm Pech voor Salah. Tot twee keer toe was de paal zijn deel. © REUTERS

Aan de overkant deed Martinez - afgelopen weekend nog goed voor een hattrick tegen Salernita - beter. Hij mikte eerst nog een goede kans naast, maar wat de Argentijn wat later deed, maakte veel goed. Zou hij naar Deniz Undav gekeken hebben? Feit is dat Martínez de bal snoeihard in de verste winkelhaak jaste. Een lifeline voor Inter, die een minuut later alweer opgeborgen kon worden. Sánchez - de vervanger van Dzeko - pakte z’n tweede geel. Salah mikte nóg eens op de paal, Inter kon geen vuist meer maken. De winst op Anfield als schrale troost, Liverpool stoot door.

Volledig scherm Lautaro Martinez haalt de trekker geweldig over: 0-1. © Photo News

Volledig scherm De Argentijn gaf Inter een levenslijn, op de achtergrond viert Vidal mee. © AFP

Volledig scherm © EPA

“Gewoon blijven gaan. Tijd om te rusten is er toch niet.” Zo verklaarde Liverpool-coach Jürgen Klopp het mindere spel van zaterdag tegen West Ham (1-0-overwinning). Ongelijk heeft hij niet. Het treffen met Inter wordt voor Liverpool de tiende match in 30 dagen tijd. Coach Klopp noemt het een “verschrikkelijk schema”, maar verliezen deed Liverpool niet. Beter zelfs, anderhalve maand geleden lieten de Reds voor het laatst punten liggen. Die imposante reeks staat in schril contrast met wat Inter de laatste weken presteert. 5 op 15 in de Serie A... Klopp wil echter niet beweren dat de kwalificatie al binnen is. “Ze komen niet als toeristen naar hier. Het is en blijft een goed team.”

Gratis op Proximus

De match tussen Liverpool en Inter zal trouwens gratis te zien zijn op de kanalen van Proximus. Dat kan enerzijds voor niet-klanten via hun livestream op Pickx.be, waar op voorhand voor moet worden aangemeld, of op hun kanaal Pickx Live (kanaal 11) voor klanten van Proximus.

Bekijk hieronder de samenvatting van de heenwedstrijd: