LIVE. Walter Meeuws verwacht spannende avond: “Clement moet kiezen voor elf met automatismen” - Franse pers zet PSG en Pochettino op scherp

Champions LeagueEen erg lastige, maar duidelijke opdracht. Als Club Brugge in Parijs beter doet dan RB Leipzig tegen Manchester City, overwintert het na Nieuwjaar in de Europa League. Krijgt blauw-zwart dat voor mekaar? Volg de aanloop en uiteraard de wedstrijd zelf in deze liveblog! De aftrap is al om 18.45 uur. De match is ook LIVE te bekijken op VTM2. De uitzending begint om 18.20 uur.