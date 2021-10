LIVE. Vinicius Junior mept Shakhtar tegen het canvas na de rust met twee goals

Champions League Hoe de club van een ex-KGB’er het grote Real Madrid voor schut zette

29 september Club Brugge zorgde gisteren voor sensatie door RB Leipzig in z’n eigen Arena te verslaan, maar wat dan te denken van FC Sheriff Tiraspol, dat het grote Real Madrid op de knieën kreeg in het Estadio Santiago Bernabéu? De kampioen van Moldavië leidt zowaar in z’n poule. Tijd om de spotlight op de club van een ex-KGB’er te richten.