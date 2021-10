LIVE. Vindt Romelu Lukaku na zes matchen met droogte opnieuw de netten?

Champions League Ruud Vormer viel net voor het uur in en geeft assist: hierom koos Clement voor het duo Balanta-Rits

19 oktober In minuut 56 viel Ruud Vormer in, wanneer het kalf al verdronken was, maar zorgde met een teen toch voor de assist bij de 1-4. Ondanks de sterke prestatie tegen KV Kortrijk koos Philippe Clement tegen Manchester City (1-5) opnieuw voor het duo Balanta-Rits.