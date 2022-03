LIVE. Vertonghen tegen ex-club Ajax, treedt Gravenberch in de voetsporen van De Ligt en De Jong?

Champions League Moeit grappende Vertonghen zich straks met transferpo­li­tiek Benfica? “Ik zal proberen Daley te overhalen”

Leuk onderonsje, gisteren voor de camera’s van de rechtenhouder ‘Ziggo Sport’. Ajacied Daley Blind en ex-Ajacied Jan Vertonghen hielden allebei gemengde gevoelens over aan het Champions League-duel tussen Benfica en Ajax (2-2). Blind vond dat Ajax de winst had laten glippen terwijl Vertonghen “niet per se ontevreden” was.

24 februari