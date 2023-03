LIVE TOTTENHAM-MILAN. Weinig kansen in Londen, brengt tweede helft beterschap?

KIJK. “Dan hadden ze evengoed Hoefkens kunnen houden”: Degryse is het niet helemaal eens met WK-verwijzing van Verhaeghe

“Het WK had een gigantische impact op het seizoen van Club Brugge”, vertelde Bart Verhaeghe voor aanvang van het duel tegen Benfica (zie video onderaan dit artikel). Omdat het seizoen meteen werd herstart, waren volgens de Club-voorzitter sommige spelers mentaal en fysiek niet klaar. In onze studio kregen Marc Degryse en Jan Mulder zijn woorden voorgeschoteld. Heeft de Brugse voorzitter een punt? “Het kan een reden zijn, maar het is zeker niet de enige reden waarom Club momenteel niet goed draait”, zegt Marc Degryse. “Anders hadden ze evengoed ex-trainer CarlHoefkens kunnen houden. Ze waren van oordeel dat het met Hoefkens al vóór het WK bergaf ging.”