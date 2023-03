LIVE TOTTENHAM-MILAN. Geen Belgen aan de aftrap, bezoekers verdedigen kleine voorsprong

“Daar moet je het beter doen, jongen”: De Ketelaere scoort weer slechte punten, Pioli behoudt vertrouwen

De blik in het ijle. Leão was er als de kippen bij om hem te troosten, aan de zijlijn staken doelpuntenmaker Diaz en coach Pioli hun ongeloof niet onder stoelen of banken. Charles De Ketelaere had net een opgelegde kans naast gekopt en miste zo de 2-0 voor AC Milan in de achtste finale tegen Tottenham. Pioli sprak achteraf zijn vertrouwen (nogmaals) uit in CDK, de media was een pak strenger.