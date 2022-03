LIVE. Tijd dringt voor Manchester United, Oblak houdt Atlético recht!

Champions League De beuk van Carrasco, Lukaku die droogte doorbreekt en de teloorgang van Barça: dit viel er weer allemaal te beleven op het kampioenen­bal

Het doek is gevallen over de groepsfase van de Champions League en er viel andermaal heel wat te beleven. Dinsdag al maakte Club Brugge nog een keertje kennis met Kylian Mbappé en Lionel Messi en mocht Yannick Carrasco van geluk spreken dat zijn rode kaart Atlético niet zuur opbrak, gisteren ging FC Barcelona dan weer met de billen bloot tegen Bayern. Die beelden en de rest van de hoogtepunten herbekijkt u in onderstaand video-overzicht.

9 december