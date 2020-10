LIVE. T. Hazard dwingt penalty af, Sancho scoort!

Champions League Hazard en Courtois gearri­veerd in Duitsland, waar Real Madrid morgen maar beter resultaat boekt tegen Gladbach

26 oktober Dat Eden Hazard door Real Madrid-trainer Zinédine Zidane geselecteerd is voor het Champions League-duel van morgenavond (21u) tegen Borussia Mönchengladbach, was gisteren al duidelijk. Vandaag stapte de aanvoerder van de Rode Duivels ook effectief mee op het vliegtuig richting Duitsland. Real Madrid deelde op Twitter een filmpje van net voor het vertrek, ook doelman Thibaut Courtois is daarin te zien, en van na de aankomst (zie onder).