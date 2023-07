LIVE SERVETTE-GENK. Trésor begint op de bank, twee nieuwkomers in de basis

Wouter Vrancken: “Dit is meteen een moneygame”

De persconferentie van RC Genk ging zowaar in het Engels, zodat de aanwezige Zwitserse pers ook vlot kon meevolgen. “Het gevoel in ons kamp is goed”, blikt Wouter Vrancken vooruit. “Servette is een ploeg met een goede organisatie, met twee spitsen die blijven gaan. We kennen de coach en een paar spelers nog van in de Belgische competitie. Het zal een lastige match worden, maar we gaan er vol voor.”

De Genkse T1 gaat niet echt in op wie er in doel zal staan – Maarten Vandevoordt of aanwinst Hendrik Van Crombrugge. “Dat zullen jullie morgen wel zien.” Wel, het zal Vandevoordt zijn. Dan weet u dat alvast.

Wie de linkervleugel zal bemannen is minder duidelijk. Alieu Fadera stond met de typeploeg in de basis tegen Sporting (1-1). Mike Trésor, die volop in de belangstelling van Fulham maar ook andere Premier League-ploegen staat, begon tegen Burnley (2-0). “Ik weet niet of er rond Mike veel aan het gebeuren is. Hij speelde vorig jaar een geweldig seizoen en was goed tegen Burnley. Fadera speelde ook heel sterk tegen Sporting. Het is een knoop die ik moet doorhakken, maar ik heb graag zulke knopen. We hebben 25 fitte en sterke spelers.”

Vrancken omschrijft de match tegen Servette als een moneygame. “Als we deze twee matchen succesvol afsluiten, zijn we verzekerd van Europa League-voetbal. We zijn er klaar voor en zijn volledig gefocust op deze match. Aan de loting tegen Rangers denken we bijvoorbeeld nog niet te veel”, aldus de Genk-coach. (BFA)