LIVE. Salah zet Liverpool en Origi na nog geen minuut al op voorsprong!

Champions League De Ketelaere eerste Belgische tiener die twee keer scoort in de Champions League, ook record voor Vanaken

2 december Charles De Ketelaere, de redder in nood van Club Brugge in de Champions League. Net als in Sint-Petersburg deed het 19-jarige talent de netten trillen tegen Zenit. Met z'n doelpunt in Jan Breydel trapte De Ketelaere zichzelf de geschiedenisboeken in, net als Hans Vanaken.