LIVE. Sadio Mané geeft Liverpool na finale duidelijkheid, Bayern ligt op de loer - Klopp denkt niet aan wraak voor verloren CL-finale: "Zo zit Liverpool niet in elkaar”

Champions League “De vonk die het vuurwerk ontstak”: internatio­na­le media maken buiging voor De Bruyne (en Benzema), Courtois krijgt minder lof

Reclame voor het voetbal was het, die 4-3 tussen Manchester City en Real Madrid. Ook in het buitenland wordt de loftrompet bovengehaald, in het bijzonder voor Kevin De Bruyne en Karim Benzema. Een kort persoverzicht.

27 april