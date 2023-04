LIVE REAL MADRID-CHELSEA. Courtois in doel tegen zijn ex-club, Hazard zoals verwacht op de bank

Voor het derde opeenvolgende jaar treffen Real Madrid en Chelsea elkaar in de knock-outfase van de Champions League. Wie bij die vorige tweeluiken als winnaar uit de bus kwam, pakte uiteindelijk ook de trofee. De Koninklijke of The Blues, wie deelt de eerste tik uit in de kwartfinales? Volg het vanaf 21 uur in onderstaande liveblog of kijk naar het duel op VTM 2. De uitzending start om 20u35.