LIVE. PSG op zoek naar gelijkmaker, De Bruyne en co houden voorlopig stand

Champions League Ongeloof ook bij Engelse analisten groot nadat Atlético géén penalty kreeg voor fout op Carrasco: “De VAR is een farce geworden”

18 maart Het had gisteren anders kunnen aflopen op Stamford Bridge. Halfweg de eerste helft, bij 0-0, kreeg Atlético géén penalty nadat Azpilicueta Carrasco onderuit had getrokken. Ongeloof bij de bezoekers. Ook de Engelse analisten begrepen er niets van en wezen (alweer) naar de VAR. “Het is een farce geworden.”