LIVE. Poppen even aan het dansen in Madrid! Barella van het veld gestuurd nadat hij slag uitdeelt aan Militao

Champions League “Ruud, Ruud, Ruud...”: deel Club-fans kant zich tegen Clement en steekt Vormer hart onder riem

De beslissing van Clement om Vormer in de Champions League nogmaals op de bank te houden, keert zich thuis tegen RB Leipzig tegen de coach. Waar het in de vorige matchen zonder Vormer telkens wel goed afliep voor Club zonder de Nederlander (op uitzondering van de zware verplaatsing naar Man City, nvdr), nam blauw-zwart een desastreuze start tegen de Duitsers. Na de 0-2 op penalty - die tot stand kwam na een pijnlijke fout van Sowah - uitte het thuispubliek snel zijn ongenoegen. ‘Ruud, Ruud, Ruud’, rolde in de minuten die volgden enkele keren van de tribunes. De twaalfde man die kiest voor zijn kapitein en de keuze van zijn trainer in vraag stelt. Het zegt veel over de ellendige avond die Club net op de belangrijkste avond in jaren beleefde - het werd uiteindelijk 0-5.

24 november