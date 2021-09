LIVE. Onze man in Duitsland: “Leipzig wil wurgvoetbal spelen” - Zijn dit de basisopstellingen?

Champions League PSG-coach Mauricio Pochettino: “Met alle grote namen als één team spelen is de uitdaging”

14 september Van onderschatting geen sprake bij PSG, zo lijkt het wel. Coach Mauricio Pochettino geeft in een gesprek met VTM Nieuws alvast aan dat hij “een moeilijke match” verwacht tegen Club Brugge. “We hebben veel grote namen in onze ploeg. Spelen als één team is nu de uitdaging."