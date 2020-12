LIVE. Neymar en Mbappé zetten PSG nog voor rust op 3-0-voorsprong: Parijzenaars op weg naar groepswinst

Champions League Aan hen heeft het niet gelegen: familie en vrienden duimden in exclusief filmpje voor Club Brug­ge-spe­lers

8 december Vrouwen, vriendinnen, ouders, broers, zussen, familieleden en vrienden: iedereen duimde mee met de Club Brugge-spelers, maar het heeft uiteindelijk niet mogen zijn. Blauw-zwart speelde in Rome 2-2 gelijk bij Lazio en is er niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven en zich te plaatsen voor de laatste zestien van de Champions League. Hieronder alle boodschappen nog eens op een rij.