LIVE MOLDE-GALATASARAY (VTM 2). Schieten Noren weer sterk uit startblokken of diepen Mertens en co voorsprong uit?

EXCLUSIEF. Romelu Lukaku wil geschiede­nis schrijven, of hij nu start of niet: “Dit is het moment in m’n carrière waarbij ik aan de ploeg denk. Niet meer aan mezelf”

Mediadag in Milaan. En dan moet de polyglot in Romelu Lukaku bovenkomen. Als op een na meest aangevraagd speler laveert Lukaku vakkundig van tv-station naar krantenjournalist, van Frans naar Italiaans. Speeddaten met de ‘koning van Milaan’, die uitkijkt naar zaterdagavond. “Ik kan op elk moment het verschil maken. Van bij het begin of als invaller. Dat weten we nu wel. De trainer ook.”