LIVE MOLDE-GALATASARAY (VTM 2). Dries Mertens, die in de basis start, en ploegmaats aangekomen aan stadion

Zien we Dries Mertens straks aan het werk in de Champions League? Onze landgenoot neemt het met Galatasaray in de laatste voorronde op tegen het Noorse Molde. Vanavond spelen Mertens en co de heenmatch in Noorwegen. Verwerven ze een goede uitgangspositie? Volg het op de voet in onze liveblog of kijk naar de match op VTM 2.