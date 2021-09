LIVE. Meteen grote kans voor Club na rust: Hendry laat 2-1 liggen, geblesseerde Mbappé gewisseld

CHAMPIONS LEAGUE Spaanse media zien trieste nieuwe realiteit bij FC Barcelona: “Als je Ronald Koeman niet mag, ontsla hem dan”

15:25 “Het is wat het is”, “de trieste realiteit” en “arm Barça”. De krantenkoppen onderstrepen vandaag wat Ronald Koeman gisteren ook al zei na de met 0-3 verloren wedstrijd tegen Bayern München: “Dit is het beste wat we konden doen.” Achteraf kwam het Barça-bestuur ook bijeen in een spoedvergadering.