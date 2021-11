LIVE. Man United in de problemen: Ilicic maakt er 1-0 van voor Atalanta!

Champions League Club Brugge vreest verkeers­druk­te en spoort fans aan tijdig te vertrekken

Door de vele wegenwerken dreigt grote verkeersdrukte in de aanloop van het Champions League-duel Club Brugge - Manchester City. Blauw-zwart spoort de fans bijgevolg aan tijdig naar het stadion te vertrekken. Op diverse toegangswegen naar Brugge en het Jan Breydelstadion zijn werken aan de gang. Dat is zo langs de E40 te Aalter en langs de E403 te lichtervelde. En ook op de N31/Expressweg in de buurt van het stadion moeten alle wagens over één rijvak in de richting van de kust. Bovendien wordt de wedstrijd ook om 18u45 afgetrapt, wat alvast niet helpt voor een vlotte rit richting het stadion.

18 oktober