LIVE. Man City en aanvoerder De Bruyne kijken Marseille in de ogen

Champions League Ze­nit-coach Semak ongerust na coronabe­smet­tin­gen bij Club: "Er is zeker een risico"

19 oktober Landskampioen Club Brugge is vandaag gehavend afgezakt naar Sint-Petersburg, waar dinsdagavond (18u55) in het Krestovskistadion de Russische kampioen en competitieleider Zenit wacht, op de openingsspeeldag in groep F van de Champions League.