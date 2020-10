LIVE. Lukaku treft de lat na staalharde vrijschop, Shakhtar overleeft eerste helft tegen Inter

Champions League Herbekijk hier hoe uitblinker Lukaku tweeklap­per scoort in Champions League

22 oktober Romelu Lukaku was gisteravond weer de redder in nood voor Inter. De Rode Duivel dwong met zijn tweeklapper een gelijkspel af tegen Borussia Münchengladbach. Tevreden was hij echter niet. “Dit is geen goed resultaat. We moesten meer doen”, aldus Lukaku.