LIVE. Laat Juventus steken vallen tegen Ferencvaros?

Champions League Scholes en Ferdinand schamen zich voor Manchester United: “Dit was miniemen­voet­bal, lachwek­kend”

5 november Coach Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United besefte in Turkije na de blamerende nederlaag in de Champions League tegen Basaksehir (2-1) dat hij zich niet veel meer kan permitteren. “Dit verlies slaat ons verder terug”, bekende de Noor, die afgelopen zondag thuis ook al verloor van Arsenal (0-1). “Elke wedstrijd is een confrontatie met de werkelijkheid. We waren niet goed genoeg.”