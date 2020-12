LIVE. Kevin De Bruyne begint op de bank op bezoek bij Porto

Champions League Geen houden aan Haaland: Club Brugge ondergaat wet van de sterkste in Dortmund (3-0)

25 november Club Brugge is er niet in geslaagd te gaan stunten bij Borussia Dortmund. Net zoals in de heenmatch kregen de mannen van Philippe Clement vanavond een 3-0-nederlaag rond de oren. On a brighter note: Zenit verloor opnieuw van Lazio, dus Club heeft z’n kansen op Europese overwintering nog steeds in eigen handen.