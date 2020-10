LIVE. Juventus moet in eigen huis achtervolgen na lucky goal Dembélé

Club Brugge Philippe Clement herinnert zich nog laatste keer dat Club van Italiaanse opponent won: “Een van mooiste avonden uit mijn leven”

27 oktober Morgenavond (21u) is Club Brugge toe aan z'n tweede wedstrijd in de Champions League, een thuismatch tegen Lazio. De Italianen misten vanochtend op training een pák spelers, onder wie doelpuntenmachine Ciro Immobile , terwijl blauw-zwart trainde met een volledig fitte selectie. Mogelijk gooien de (nog onbekende) resultaten van de coronatests afgenomen door de UEFA nog roet in het eten. “We moeten flexibel zijn.”