LIVE. Juventus heeft werk op de plank na de pauze als het nog wil doorstoten

Champions League Onze chef voetbal ziet Real hachje redden én hij zag ook Luka Modric: “Zelfs op oude dag genie op noppen”

10 december De waarheid van gisteren is de leugen van vandaag. Het was allemaal drama voor niks. Real Madrid redde zijn hachje. Excuseer, we waren vergeten dat Luka Modric (35) zelfs op zijn oude dag een genie op noppen blijft.