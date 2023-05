LIVE INTER-MILAN. Lukaku wellicht weer bankzitter bij Inter, verdringt terugkerende Leao Milan-Belgen naar de bank?

3-3: Milanese derby is een feit na doelpunten­fes­tijn in San Siro, ingevallen Lukaku speelt slechts bijrol

Milaan heeft zijn stadsderby in de halve finale van de Champions League. Voor het eerst sinds 2010 haalt een van zijn clubs de finale. Enkel de kleur is nog niet beslist: rood-zwart (AC Milan) of blauw-zwart (Inter).