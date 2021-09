LIVE. Iedereen zet zich schrap voor ‘Paris Premiere’ - Wie stopt Messi af? De enige die hem ooit al klopte, wordt door Clement over het hoofd gezien

Jobat Deze job kies je best (niet) als je veel geld wilt verdienen

14 september Het inkomen van de 20 procent rijksten in ons land ligt 3,6 keer hoger dan het inkomen van de 20 procent armsten. De keuze voor een bepaalde job of sector speelt daar uiteraard een belangrijke rol in. Jobat.be zocht de vijf best en de vijf slechtst betaalde jobs en sectoren uit. Wie veel waarde hecht aan het loon, weet dus waar best (niet) gekeken bij de zoektocht naar een baan.