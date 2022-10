LIVE. Hoefkens schenkt klare wijn: “Als we morgen een strafschop krijgen, dan trapt Vanaken die”

Champions LeagueMorgen speelt Club Brugge in Leverkusen z'n laatste groepsmatch van deze Champions League-campagne. En hoewel blauw-zwart al zeker is van de volgende ronde, staat er wel degelijk nog wat op het spel: de groepswinst. Op deze pagina kan u de aanloop naar de match op de voet volgen.

Matchday -1 vandaag in Leverkusen. De spelersgroep ging per bus meteen naar het hotel, Carl Hoefkens maakte samen met Hans Vanaken een ommetje langs de BayArena. Voor wat normaliter de laatste persconferentie in de Champions League zou zijn.

Not this time. De insteek is deze keer anders. Met de kwalificatie op zak kan Club nóg meer geschiedenis schrijven. Groepswinst op het spel in het Rijnland - deze keer is het de tegenstander die haar laatste strohalm voor een Europese lente moet grijpen: “Eerste worden staat iets mooier,” aldus Hans Vanaken maandagavond. “Of de loting daardoor beter zal zijn, valt moeilijk te zeggen. De zestien die overblijven, zijn allemaal topploegen. Voor ons eergevoel willen we gewoon vol voor die eerste plaats gaan. Lukt het niet, dan mag daar niet al te hard de nadruk op gelegd worden. Een verlies mag niet als iets negatiefs gezien worden.”

“In se is er geen verschil voor mij,” voegde Hoefkens eraan toe. “Ik wil gewoon een groep winnaar die elke match willen winnen. Het maakt niet uit op welk niveau of welke match we spelen. Morgen kunnen we hier een ongelooflijke zaak doen. Het zou fantastisch zijn als we deze kans grijpen.”

Club liet zich aftroeven door Union, ging plat op de buik tegen Porto en kende een woelige avond tegen KV Oostende: “Of we een referentiematch nodig hebben? Neen, die ‘stroeve periode’, dat vind ik relatief. Op Union waren we elf tegen elf outstanding. De 0-4 tegen Porto, dat kan gebeuren. Eigenlijk was het een compliment. Het betekent dat we het heel goed gedaan hebben in die vier matchen ervoor.”

Hoefkens nam Balanta niet mee, wat maakt dat Club met een onuitgegeven middenveld aan de aftrap komt. Verwacht wordt dat Nielsen en Vanaken lager zullen spelen en dat Hoefkens een aanvallend ingestelde speler naast hen op het middenveld plaatst: “Ik heb van in het begin gezegd dat er heel veel kwaliteit is,” aldus Hoefkens. “Nu komt dat tot uiting.” Vanaken: “We doen het al een tijdje met ons drie op het middenveld, maar onze kern is breed genoeg om dit op te vangen. Wie er morgen ook speelt.”

Penalty’s opnieuw voor Vanaken

Vanaken zelf, de jongste jaren goed voor een pak goals in de Champions League, kijkt aan tegen blanco statistieken. Een bizar gegeven in de wetenschap dat Club zich reeds kwalificeerde: “Liever niet scoren en doorgaan dan drie keer scoren en eruit liggen. Ik had die penalty kunnen scoren, verder weet ik niet of ik kansen kreeg. Of ik de strafschoppen opnieuw zal nemen? Ik wil ze altijd nemen. Alleen had ik er in Leuven gemist en nu weer tegen Porto. Dan laat je het liever eens aan iemand anders over. Die twee hebben ook gemist. Als er nu weer een strafschop komt, dan zal ik ze opnieuw nemen.”

Club Brugge mist met Sylla, Odoi en Onyedika drie basispionnen, terwijl ook de geblesseerde Mata thuisblijft. Yaremchuk is er opnieuw bij, maar deze keer liet Hoefkens Balanta thuis. Morgenavond is het uitkijken voor Buchanan en doelman Mignolet. Zij riskeren de heenwedstrijd van de achtste finales te missen bij een derde gele kaart.

