LIVE. Hoe doet Koni De Winter (19) het bij zijn basisdebuut voor Juventus?

Champions League Hoe ging het in de heenmatch ook alweer? Bekijk hier nog eens de samenvat­ting van Leip­zig-Club

Hoe Leipzig te kloppen is? Club Brugge moet er maar eens bovenstaande beelden bekijken. Op 28 september zette blauw-zwart in de tweede wedstrijd van de groepsfase van de Champions League ‘die Rotenbullen’ met 1-2 opzij. In een sterke eerste helft zetten Vanaken en Rits orde op zaken na een vroege tegengoal, na de pauze was het vooral overleven. Herbeleef hier nog eens alle hoogtepunten uit de wedstrijd.

24 november