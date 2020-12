LIVE. Goed nieuws voor Club: Guerreiro zet Dortmund na heerlijke aanval op voorsprong!

Champions Leauge Juventus krijgt pas in blessure­tijd Ferencva­ros klein en plaatst zich voor volgende ronde

24 november In extremis. En met dank aan Morata. Juventus kreeg pas in blessuretijd het stugge Ferencvaros klein: 2-1. Samen met Barcelona is Juve zeker van de knock-outfase, waarmee alles na vier speeldagen beslist is in groep G.