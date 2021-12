LIVE. GOAL! Wolfsburg-Belgen meteen in de problemen tegen Lille

Champions League Lukaku scoort z’n eerste in tien matchen, maar kan niet voorkomen dat Chelsea naast groeps­winst grijpt

IJskoude douche voor Chelsea, vanavond in Sint-Petersburg - -14 was het er op het moment van affluiten. De Blues bleven er, ondanks een goal van Lukaku (z’n eerste in tien matchen), in extremis steken op een 3-3-gelijkspel en zien de eindzege in groep H zo naar Juventus gaan. Dat klopte, met onze jonge landgenoot Koni De Winter in de basis, Malmö met het kleinste verschil.

21:13