LIVE. GOAL! Teuma knalt Union op voorsprong tegen Rangers, Den Dreef ontploft!

Champions League Maakt hij ook vanavond wéér het verschil? Kevin De Bruyne, City’s man van de knock-outfase en koning van de kwartfina­le

Zijn cijfers over dezelfde periode verbleken naast die van monsters als Ronaldo, Lewandowski, Messi of Mbappé. Toch weet Man City dat het in de knock-outfase altijd kan rekenen op Kevin De Bruyne: hun koning van de kwartfinales.

13 april