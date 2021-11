LIVE. GOAL! Benzema trapt Real op voorsprong na defensief geknoei bij Shakhtar

Champions League Dopingcon­tro­le houdt spelers Club Brugge even op voor laatste training dag voor de clash

Een kwartier later dan gepland door een dopingcontrole konden ze deze ochtend naar buiten, de spelers van Club Brugge. In het Belfius Basecamp in Knokke-Heist bereidt blauw-zwart zich voor op de clash tegen Manchester City, dat na twee matchen zowaar een punt minder telt dan Club Brugge en zich dus geen verlies kan veroorloven morgen in het Jan Breydel.

18 oktober