LIVE. GOAL! Benzema scoort tweede treffer van de avond en zet Real weer op voorsprong

Champions League Messi behoedt PSG voor nederlaag tegen Leipzig, met de steun van... Ronaldinho

Paris Saint-Germain heeft Club Brugge een dienst bewezen door Leipzig met 3-2 te verslaan. PSG had het niet onder de markt met de energieke Duitsers, maar twee goals van Lionel Messi hielden de drie punten toch in Parijs. Blauw-zwart behoudt zo een buffer van vier punten op Leipzig. Opgemerkte gast in het Parc des Princes gisteren: ex-PSG-speler en voetballegende Ronaldinho (41).

20 oktober