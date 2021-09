LIVE. GOAL! Aké kopt Man City al snel op voorsprong tegen RB Leipzig

Champions League “Bonne chance, Club, tegen deze bulldozer”: onze man ziet PSG zelfs zonder Messi en Neymar met sprekend gemak winnen

13 september Club Brugge krijgt een bulldozer tegenover zich woensdagavond, zo zag onze journalist Frank Dekeyser afgelopen weekend in Parijs. Paris Saint-Germain wint zelfs zijn wedstrijden zonder Messi en Neymar met sprekend gemak. Zij assisteren Kylian M. in principe wel in Jan Breydel. Bonne chance, Club.