LIVE. GOAAAAL!!!! 0-1 voor Benfica, vanuit het niets!

Champions League Marc Degryse: “Amper 2 goals! Dit FC Barcelona hoort niet thuis in de achtste finales”

“Onwaarschijnlijk... Slechts twee goals heeft FC Barcelona gescoord in deze Champions League!” Voor DPG-analist Marc Degryse is het verval bij de Catalaanse grootmacht anno 2021-2022 groot. “Alleen Malmö en Dynamo Kiev doen slechter. Tot dat niveau is Barça afgegleden. Ze horen niet eens thuis in die achtste finales." Collega-analist Jan Mulder, ook in de VTM-studio: “Wel wat betreft traditie en legende natuurlijk, maar niet op basis van het huidige elftal. Ze hebben 3-0 gekregen in Benfica.” Degryse: “Hoe kunnen ze vanavond dan ooit gaan winnen bij Bayern? Ja, natuurlijk zegt Xavi dat ie een plan heeft. Anders moet je de match niet eens beginnen natuurlijk.” Uiteindelijk zou FC Barcelona ook kansloos en roemloos onderuit gaan in Beieren. Exit Barça. Voor het eerst sinds 21 jaar overleven ze de poulefase van het kampioenenbal niet.

8 december