LIVE GENK-SERVETTE. Eerste verlenging levert geen doelpunt op, gaan we naar strafschoppen?

De ‘beste 24 uren’ uit het leven van Ci­ty-feestbeest Jack Grealish: “Ik ben een kalkoen. En een kalkoen moet gevoederd worden”

Drie trofeeën in drie weken, dat moet gevierd worden. Enter Jack Grealish (27). ‘Lad’ van Birmingham. Engelse jongen die na een slap debuutseizoen helemaal ontbolsterd is. Na de Champions League-winst in Istanboel beleefde hij de meest waanzinnige 24 uren uit z'n leven, zo zei hij zelf. Al moet dat het enige geweest zijn wat hij nog kan zeggen. Correctie: hij kon ook nog zeggen dat hij ‘een duif’ of ‘een kalkoen’ was. Grealish: “En een kalkoen moet gevoederd worden”. Waarna de wodka van Grey Goose in z'n open mond werd gegoten. Relaas van ‘The Hangover’ in lichtblauw.