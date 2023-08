LIVE GENK-SERVETTE (19u). WIN een gesigneerd shirt van Racing Genk - Match niet onbelangrijk voor Europese coëfficiënt

Belang voor Europese coëfficiënt

De match van vanavond is ook belangrijk voor de UEFA-coëfficiënt. Als Genk vanavond sneuvelt, is er geen vangnet. En is België dus meteen een club armer in Europa, waardoor er de komende maanden ook minder punten kunnen worden gesprokkeld.

Dankzij het ijzersterke Europese seizoen vorig jaar - met Club Brugge in de achtste finales van de Champions League, Union in de kwartfinales van de Europa League en AA Gent en Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League - staat ons land alweer achtste en is de volgende kampioen zeker van de groepsfases in de Champions League. Maar blijven presteren in Europa, zodat we in die top tien blijven staan, is belangrijk voor de verdeling van de Europese tickets van de komende jaren. Schotland en Oostenrijk, respectievelijk het nummer 9 en 10, staan alvast op een ruime afstand.