LIVE GENK-SERVETTE (19u). Voorzitter Croonen: “Een superkans om Europees doel te realiseren”

Bij Genk trainde gisteren iedereen mee, met uitzondering van Alieu Fadera. De van Zulte Waregem overgekomen aanvaller, zaterdag tegen RWDM nog trefzeker, geraakt wel speelklaar voor het treffen met Servette. Rasmus Carstensen en Nicolas Castro behoren niet tot de wedstrijdkern. Beide spelers staan namelijk dicht bij een uitleenbeurt. Carstensen naar Köln, Castro naar Elche. In beide gevallen is er sprake van een aankoopoptie. (BFA)

De winnaar van het treffen tussen Genk en Servette speelt volgende week in de derde voorronde tegen Rangers FC. Het gaat om een uitwedstrijd in Glasgow, waar op dat moment nog steeds het WK wielrennen plaatsvindt en dat zorgt voor een tekort aan hotels. Om dat probleem te tackelen hebben Genk en Servette samen een hotel geboekt. Wie wint, verblijft straks in dat hotel. En speelt tegen Rangers.

René Weiler (ex-Anderlecht) met Servette in België: "Moeten perfecte wedstrijd spelen"

René Weiler is woensdag met Servette Genève voor een avond terug in België. De 49-jarige Zwitser, die Anderlecht coachte tussen juli 2016 en september 2017, neemt het met zijn club in de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League op tegen Racing Genk.

"Ik herinner me dat ik het twee keer heel moeilijk had tegen Genk, maar dat valt niet te vergelijken. Uiteindelijk wonnen we de titel met Anderlecht, maar dat zijn slechts herinneringen", vertelde Weiler dinsdag tijdens een persconferentie in de Cegeka Arena.

Ondanks het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd weet de Zwitserse coach dat zijn ploeg woensdag een compleet andere wedstrijd te wachten staat. "Het wordt een heel zware wedstrijd en we zullen een bijna perfecte wedstrijd moeten spelen als we ons willen kwalificeren ten koste van een heel goed team. Ik zag Genk tegen RWDM en ze lieten al hun kwaliteiten zien. Ik was niet verrast door wat ik zag."

Het belooft een lastige opgave te worden voor de Zwitsers, die te kampen hebben met blessures van Keigo Tsunemoto, Miroslav Stevanovic en Alexander Lyng. Timothé Cognat is twijfelachtig, terwijl Enzo Rivelli zal spelen met een gebroken neus. "We moeten leven met de afwezigen en ik heb andere spelers die klaar zijn om te laten zien wat ze waard zijn. We hebben een aantal erg intense wedstrijden gehad, maar die blessures kunnen voorvallen wanneer je om de drie dagen speelt."

Servette-middenvelder David Douline schoof alvast de favorietenrol door naar de tegenstander. "Als je de middelen van de twee clubs vergelijkt, dan zijn wij de underdogs", zei de Fransman op de persconferentie. "Vergeleken met de Zwitserse competitie voelden we een groot verschil in atletisch vermogen. In Zwitserland zijn er maar weinig spelers die zo atletisch zijn als sommige spelers van Genk."