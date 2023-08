LIVE GENK-SERVETTE (19u). Voorzitter Croonen: “Een superkans om Europees doel te realiseren” - Match niet onbelangrijk voor Europese coëfficiënt

“Ik gun Lukaku alles, maar Dzeko is een klassespe­ler”: Jan Mulder vreest voor basis­plaats ‘Big Rom’ in finale

Wist Romelu Lukaku in Istanboel een finaletrauma weg? Met een penalty trapte hij Inter in 2020 in de Europa League-finale op de goeie weg, maar uiteindelijk was het zijn own-goal die Sevilla deed triomferen. Drie jaar later staat ‘Big Rom’ in de Champions League-finale, al lijkt hij het op 10 juni in Istanboel vooral als ‘supersub’ te moeten doen. Of toch niet?