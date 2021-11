LIVE. Gaat Chelsea ook zonder Lukaku winnen in Zweden?

Champions League Ronaldo komt met schrik vrij nadat ‘pitch invader’ op hem afstormt, steward grijpt net op tijd in

Cristiano Ronaldo (36) kroonde zich gisteren wederom tot matchwinnaar voor Manchester United. Hij knikte de 3-2 binnen, nadat United eerst 0-2 in het verlies stond. Na de wedstrijd was één fan vastberaden het truitje van de Portugees te bemachtigen, maar dat draaide even anders uit.

21 oktober