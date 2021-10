LIVE. Dest mist reuzenkans voor Barcelona dat met mes op de keel speelt

Nina Shop Zacht, trendy en betaalbaar: scoor met een suède handtas

10:57 Zachte materialen als velours en teddy doen het al langer goed in modeland. Voeg daar dit najaar gerust ook suède aan toe. Net iets betaalbaarder dan klassiek glad leder en minstens even mooi. Van clutches tot totebags: een suède handtas is deze herfst jouw nieuwe partner in crime. Ninashop.be selecteerde de mooiste exemplaren.