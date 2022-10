LIVE. De Bruyne en Gómez in de basis tegen Kopenhagen, Haaland op de bank

Champions League In de voetsporen van Zlatan: Alexis Saelemae­kers schenkt AC Milan zege tegen Dinamo Zagreb met kopbalgoal

Bij de beste schutters momenteel in de Champions League. En even ook de strafste Belgische doelpuntenmaker in Milanese loondienst. Alexis Saelemaekers (23) is een knokker. Karaktertje waar Zlatan stiekem van mee geniet. Tegen Dinamo Zagreb sloeg Saelemaekers opnieuw toe.

