LIVE. De bal rolt! Kan Club stunten op het veld van Manchester City?

HLN Sportcast HLN Sportcast over de indrukwek­ken­de manier van voetballen van Man City: “Op dat niveau moet je een bepaalde ‘swagger’ hebben”

Het klasseverschil was groot, gisteravond op Jan Breydel. Kevin De Bruyne en z'n ploegmakkers van Man City maakten indruk. “Het zijn echte atleten”, zegt Champions League-alleskijker Gilles Mbiye Beya in onze HLN Sportcast (zie video boven). “Atleten mét klasse”, voegt Jonas Decleer eraan toe. “Foden is 21, maar die staat daar dan gewoon met de borst vooruit. Die mannen hebben iets speciaals.”

20 oktober