LIVE. Daar is de goal van Juve! Chiesa knikt de openingstreffer tegen de netten

Voetbal Football Talk. Vranckx (KVM) riskeert één match schorsing - Man United mogelijk zonder De Gea tegen PSG

30 november Het bondsparket heeft een schorsingsvoorstel van één week gedaan voor Aster Vranckx plus een boete van duizend euro. Het toptalent kreeg afgelopen weekend een discutabele rode kaart tegen Beerschot. KV Mechelen aanvaardde dat voorstel niet en het komt zo voor de Geschillencommissie. Als zij de schorsing bevestigen, dan heeft KV tot donderdagmiddag tijd om in beroep te gaan. Als ze dat doen, mag Vranckx nog aantreden in de inhaalwedstrijd tegen Eupen (donderdag om 17 uur). Het beroep wordt dan vrijdagmiddag behandeld. Als zijn schorsing daar opnieuw wordt bevestigd, dan is hij geschorst voor de wedstrijd van zondag tegen Standard.