LIVE. Daar is de 0-2: Lewandowski duwt rebound binnen na heerlijke knal Musiala!

10 september Is een elektrische wagen nu goedkoper dan eentje met benzine- of dieselmotor? Het is een vraag die heel wat consumenten zich stellen. EV’s hebben dan wel een duurdere aankoopprijs, maar ze hebben minder onderhoud nodig. Daarnaast is elektriciteit ook goedkoper dan brandstof en verleent de overheid in bepaalde gevallen steun. Wanneer komt elektrisch goedkoper uit? HLN Drive ging op onderzoek.