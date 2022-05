LIVE. Daar is Courtois! Op het kwartier houdt keeper Real Madrid een eerste keer recht

Champions League “Dat God moge neerdalen om dit te verklaren”: internatio­na­le media begrijpen nog steeds niet hoe Real het ook tegen City weer flikte

Wat was dat toch weer allemaal, gisteravond laat in het Santiago Bernabéu? Meer dan 90 minuten lang was Real Madrid virtueel uitgeschakeld en was het Man City dat leek af te stevenen op een Engelse Champions League-finale tegen Liverpool. Maar toen voltrok zich een nieuw mirakel - het derde al dit seizoen op het kampioenenbal. Ook de internationale sportkranten schieten stilaan woorden te kort voor al dat Madrileens stuntwerk.

5 mei